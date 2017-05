Europese, federale en regionale energie-excellenties rond de tafel

België moet zo snel mogelijk een nationaal energie- en klimaatplan opstellen. Dat zegt de Europese commissaris voor Energie, na een gesprek met de Belgische, Vlaamse en Waalse ministers van Energie. Want de uitdaging voor ons land is bijzonder zwaar, terwijl de samenwerking tussen de 4 bevoegde ministers in het verleden erg stroef verliep.