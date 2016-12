Europese goedkeuring voor aangepaste wet op de havenarbeid

De Wet Major is gered. Europa verzet zich niet langer tegen de organisatie van onze havenarbeid. De Europese Commissie had België in gebreke gesteld onder meer omdat bedrijven in de haven alleen met erkende havenarbeiders mogen werken. Maar nu de sociale partners een aantal aanpassingen hebben doorgevoerd, is Europa wél akkoord. Een overwinning voor het sociaal overleg in ons land.