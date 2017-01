Expertengroep van Paul Buyse pleit voor softe Brexit

De Brexit-groep van Paul Buyse pleit in z'n rapport aan de regering voor een zo zacht mogelijke Brexit. Zelfs als de Britten de Europese interne markt de rug toekeren moeten we een ruime overgangsperiode voorzien, zo klinkt het, om alle negatieve gevolgen weg te werken. Het Verenigd Koninkrijk is voor ons dan ook een cruciale handelspartner.