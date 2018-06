Export stuwt onzevoedingsindustrie naar recordhoogte

De Belgische voedingsindustrie heeft er inderdaad een recordjaar opzitten. De omzet is gegroeid met 5 procent naar bijna 53 miljard euro. Dat blijkt uit het jaarrapport van de sectorfederatie FEVIA. De groei is volledig te danken aan de export. Want op de binnenlandse markt is er een opvallende krimp.