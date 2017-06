Exra jobs gaan meer naar buitenlandse werknemers dan naar Belgische

Tussen 2011 en 2015 zijn in ons land meer nieuwe jobs naar buitenlandse werknemers gegaan dan naar Belgische. Dat komt door de detachering. Via dat systeem komt een werknemer uit een andere EU-lidstaat tijdelijk in België werken aan minimale loon- en arbeidsomstandigheden.