Extra Duits kapitaal voor Brusselse start-up Zensor

Zensor, een spin-off van de Brusselse VUB, haalt een miljoen euro op bij ondernemer Paul Kumpen en een Duits investeringsfonds. Zensor is actief op de kruising tussen 2 trends: Internet of Things en Industrie 4.0. Het monitort vanop afstand de staat van grote bouwwerken en installaties, zoals bruggen of windmolens.