Facebook moet zich verantwoorden bij Amerikaans parlement

Heel de wereld kijkt naar Washington DC, daar maakt Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook zich op voor z'n hoorzitting in het Amerikaans parlement. Wetgevers willen uitleg over hoe databedrijf Cambridge Analytica de gegevens van miljoenen Facebookgebruikers kon aanwenden voor politieke doeleinden. Vraag is of Mark Zuckerberg het vertrouwen kan herstellen, bij consumenten én bij beleggers.