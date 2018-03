Facebook zwaar onder vuur door manipulatieschandaal

Het imago van Facebook krijgt opnieuw een fikse deuk. Persoonlijke info van miljoenen gebruikers zouden gekaapt zijn voor de ontwikkeling van software om kiezers te beïnvloeden. Die software zou gebruikt zijn in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar ook in het Brexit-referendum. Autoriteiten in de VS en in Europa eisten uitleg van Facebook.