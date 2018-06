Facilitaire bedrijven storten zich op bewakingsdiensten

Antwerps facilitair bedrijf Multi Masters Group gaat zijn activiteiten uitbreiden met bewakingsdiensten. Het neemt daarvoor een meerderheidsaandeel in Flanders Port Security. Ook concurrent Sodexo start in ons land met bewaking. Het is immers een internationale trend om zo veel mogelijk facilitaire diensten in één pakket aan te bieden.