Fagron is terug

Het Belgisch-Nederlandse farmabedrijf Fagron is helemaal terug. Dat bewijst het met de overname van het Kroatische bedrijf Kemig. Het is de eerste overname sinds Fagron gered werd. Met een omzet van 4 miljoen euro is Kemig in Kroatië marktleider in de verkoop van farmaceutische grondstoffen. Hoeveel Fagron voor de overname neertelt, is niet bekend. Duidelijk is wel dat het om een kleine acquisitie gaat.