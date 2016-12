Files kostten Brussel 7.000 jobs in 3 jaar

Brussel ziet meer en meer jobs naar de andere regio's schuiven. Dat blijkt uit een studie van de KU Leuven in samenwerking met de RSZ en de regio's. Werkgevers geven zelf aan dat de dichtslibbende mobiliteit in en naar de hoofdstad de hoofdreden is om weg te trekken.