Financiële markten blijven onbewogen bij Catalaanse druk

De financiële markten blijven er voorlopig rustig onder, ook al is de politieke chaos compleet. In Spanje probeert de centrale regering uit alle macht het Catalaanse referendum te verhinderen. Nu zondag zouden de Catalanen zich uitspreken over onafhankelijkheid. Economisch ligt er veel gewicht in de schaal.