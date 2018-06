Fiscale constructies vanaf vandaag onder meldingsplicht

Fiscale adviseurs zijn vanaf vandaag verplicht om grensoverschrijdende fiscale constructies, zoals belastingontwijking en -ontduiking, te melden aan de fiscus. Dat is het gevolg van een nieuwe Europese Richtlijn. Die gaat pas in op 1 juli 2020, over iets meer dan 2 jaar dus, mààr geldt met terugwerkende kracht, vanaf vandaag.