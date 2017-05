Fiscale onrechtvaardigheden blootgelegd

Of je getrouwd bent of alleenstaande, of misschien wettelijk of enkel feitelijk samenwoont, het maakt in ons land soms een groot verschil voor je belastingaangifte. De fiscaliteit is niet aangepast aan de verschillende moderne samenlevingsvormen. Dat is de conclusie van onderzoekers van SD Worx. De minister van Financiën belooft daar wat aan te doen.