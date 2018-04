Fiscus opent de jacht op bitcoin-speculanten

Wie winst maakt met bitcoins kijkt aan tegen een hoge belastingheffing. Beleggen in cryptomunten is immers speculatie. Dat zegt de rulingscommissie van de FOD Financiën in haar jongste nieuwsbrief. De fiscale jacht op cryptomunten lijkt daarmee helemaal open.