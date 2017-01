Foamglas pakt uit met z'n "meest radicale productinnovatie in 30 jaar"

Isolatieproducent Foamglas uit Tessenderlo pakt uit met wat het z'n meest radicale productinnovatie in 30 jaar noemt. Revolutionair cellenglas dat beter isoleert en tegelijk steviger is. De ontwikkeling kostte 5 miljoen euro. Foamglas is onderdeel van de Pitsburg Corning Group en stelt in ons land 370 mensen te werk.