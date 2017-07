Ford zet "gouden neuzen" in om Chinese verkoop aan te zwengelen

Autobouwer Ford gaat zijn strategie in China aanpassen aan een bijzonder fenomeen: de Chinezen willen liever geen auto die naar 'nieuw' ruikt. Die chemische geur is ongezond volgens hen. Daarom schakelt Ford een team van wetenschappers in dat de typische autogeur zo veel mogelijk moet wegwerken.