Fost Plus wil meer recycleren tegen fors hogere kost

We zijn al Europees koploper in het recycleren van huishoudelijk afval maar wat betreft plastic moéten we beter zegt afvalorganisatie Fost Plus. Niet door statiegeld op PET-flessen en blikjes in te voeren, zoals milieuminister Schauvliege voorstelt wel door onder meer de PMD-zak uit te breiden naar alle soorten plastic.