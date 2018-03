Fototentoonstelling als aanklacht tegen omstreden Monsanto

In het FotoMuseum in Antwerpen loopt vanaf morgen de tentoonstelling 'Monsanto, a photographic Investigation' van de Franse fotograaf Matthieu Asselin. De tentoonstelling klaagt de dominantie aan van Monsanto in de landbouw en de ecologische gevolgen daarvan. De fotograaf trok ook naar Vietnam, op zoek na de sporen van Agent Orange.