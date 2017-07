Foxconn gunt Trump zijn triomf, in ruil voor monstersubsidies

Elektronicagigant Foxconn uit Taiwan gaat een nieuwe fabriek bouwen in de Amerikaanse staat Wisconsin. Een investering die zou oplopen tot 10 miljard dollar. Op termijn zou de fabriek goed moeten zijn voor meer dan tienduizend jobs. Een triomfantalistische Trump pakt er zwaar mee uit, terwijl de topman van Foxconn stilletjes staat te glunderen. Want hij is de echte winnaar.