FRS Robotics ontwikkelt unieke inspectie-technologie bij Audi

Audi Brussel investeert ook in een nieuw inspectiesysteem in z'n productielijn. Het gaat om een wereldprimeur, in samenwerking met het Leuvense roboticabedrijf FRS Robotics. Voor het eerst is een robot slim genoeg om de naden van een complex onderdeel als een autodeur zelfstandig te controleren.