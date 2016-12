Fusie tussen Brusselse boekenveilingen

Twee Belgische veilinghuizen van antieke boeken en prenten binden samen de strijd aan met de grote buitenlandse veilinghuizen zoals Sotheby's en Christie's. Henri Godts en The Romantic Agony uit Brussel fusioneren om meer internationale klanten te lokken. Want kopers bieden in Brussel vaak een hogere prijs.