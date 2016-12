Gates-foundation pompt 12 miljoen dollar in Waalse Univercells

Bill Gates pompt met z'n stichting liefst 12 miljoen dollar in het Waalse biotechbedrijf Univercells. Geld dat moet dienen voor de ontwikkeling van goedkope bioreactoren. Daarmee kunnen dan vaccins geproduceerd worden in ontwikkelingslanden. Binnen 2 jaar moeten de eerste vaccins van de band rollen in India.