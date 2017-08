Geen Vlaams geld voor slachtoffers fipronil-crisis

De Vlaamse overheid gaat landbouwbedrijven die getroffen zijn door de fipronil-crisis niet zomaar een schadevergoeding geven. Dat heeft Vlaams landbouwminister Schauvliege gezegd in het Vlaams parlement. 't Geld moet in de eerste plaats komen van de schuldigen van de crisis. Anderzijds is de Vlaamse overheid wél bereid zich borg te stellen voor bedrijven die een overbruggingskrediet nodig hebben.