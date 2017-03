Geens wil mede-eigendom appartementen grondig hervormen

Een groep van experten heeft een voorstel uitgewerkt om de mede-eigendom in appartementen beter te regelen. Nu gebeurt het geregeld dat een appartementsgebouw verkommert omdat een handvol mede-eigenaars of zelfs één van hen de renovatie of sloop dwarsboomt. Maar dwarsliggers zullen het lastiger krijgen. Justietieminister Geens wil het voorstel van de experten omzetten in wet.