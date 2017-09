Genomineerde exportkampioen stuurt laarzen de wereld rond

In onze race naar de Leeuw van de Export, volgende week woensdag, zijn we aan de derde genomineerde toe. Een bedrijf dat nog écht gelooft in de Belgische maakindustrie. Bekina uit Kluisbergen. Daar maken ze geavanceerde rubberlaarzen voor de landbouw en de industrie.