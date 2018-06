Gentse Meyvaert bekroond door Unizo

Ze bouwen museumkasten voor de meest prestigieuze musea ter wereld, ze maken branddeuren voor het Navo-hoofdkwartier of de Brusselse luchthaven. En als er keramisch vuurvast glas op uw kookplaat ligt, komt het wellicht ook van hen. Meyvaert Glass Engineering uit Gent innoveert in niches om de tand des tijds te doorstaan. Onstaan in 1926 en nu bekroond tot maker van het jaar door Unizo.