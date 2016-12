Gevoelige loonsverhoging op komst in ons land

Belgische werknemers mogen volgend jaar een gemiddelde loonsverhoging verwachten van 2,8 procent. Dat berekende het adviesbureau Hay Group. Het gaat om de grootste opslag in vijf jaar in ons land, en daarmee is België ook koploper in Europa. De loonstijging is wel vooral een gevolg van de hoge inflatie in ons land en bijhorende indexering.