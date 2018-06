Gimv en Top Brands stappen in Ellis Gourmet Burger

Investeringsgroep Gimv en Top Brands -'t bedrijf achter Pizza Hut in België- hebben de meerderheid verworven in hamburgerketen Ellis Gourmet Burger. Met het extra kapitaal én de knwowhow van z'n nieuwe aandeelhouders wil Ellis Gourmet Burger sneller groeien. Ook in 't buitenland.