Glasproducent Ducatt failliet

De rechtbank van Koophandel in Hasselt heeft glasproducent Ducatt in Lommel failliet verklaard. De directie had zelf de boeken neergelegd. Grote kapitaalinjecties in het bedrijf mochten niet baten. En als klap op de vuurpijl ging ook de grootste klant van Ducatt failliet.