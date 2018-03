Globis mag Nederlandse logistiek digitaliseren

Softwarebedrijf Globis mag als enige Belgische partner deelnemen aan een groot Nederlands logistiek project, iSHARE, dat digitale gegevensuitwisseling mogelijk maakt tussen alle spelers in de logistieke keten. Dat is ook van belang voor veel Vlaamse logistieke bedrijven, als ze in de toekomst nog zaken willen doen over de grens.