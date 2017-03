Google lanceert Android Pay in ons land

Internetgigant Google lanceert z'n elektronische portefeuille in ons land: Android Pay. Je kan ermee betalen in winkels met een contactloze betaalterminal, zo zijn er al ruim 85.000 in België. Android Pay is al de 4de betaalapp in ons land, en daarnaast zijn er ook de eigen apps van de grootbanken. Er is duidelijk hevige concurrentie in de markt van mobiel betalen.