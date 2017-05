Google mag zich tot wereldkampioen "Go" kronen

Google mag zich tot wereldkampioen "Go" kronen. Vorig jaar versloeg het technologiebedrijf al een Koreaanse profspeler, nu moest de nummer 1 op de wereldranglijst eraan geloven. Go is een 3.000 jaar oud en bijzonder complex bordspel. Waar een IBM-computer al in 1997 schaakkampioen Kasparov wist te overwinnen, was deze keer Artificiële Intelligentie nodig. Maar het menselijk brein is alweer overtroffen.