Google richt al z'n pijlen op artificiële intelligentie

Niet langer de smartphone, wel artificiële intelligentie is de nieuwe heilige graal in de technologiesector. Dat bleek duidelijk bij de start van de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Google in Californië. Daar stelt het tweede grootste bedrijf ter wereld elk jaar z'n nieuwigheden voor.