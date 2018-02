Graphius neemt grootste stripdrukkerij van Europa over

De Gentse drukkerijgroep Graphius gaat de internationale toer op. 't Neemt het Franse PPO over, de grootste stripdrukkerij van Europa. De overname past perfect in de consolidatiestrategie van Graphius. 't Bedrijf ziet nog altijd brood in 't drukkersvak, ondanks de zware concurrentie uit Oost-Europa en de digitalisering.