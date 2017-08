Great Wall wil SUV-wereldleider worden met Jeep

Er is mogelijk een grote overname op til in de autosector. Het Chinese Great Wall bevestigt dat het interesse heeft in Fiat Chrysler en meer bepaald in het merk Jeep. Het Italaans-Amerikaanse autobedrijf staat naar eigen zeggen open voor aanbiedingen, maar lijkt niet geneigd alleen Jeep van de hand te doen.