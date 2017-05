Grootbanken en telecomoperatoren lanceren revolutionaire "Itsme"

De vier grootbanken in ons land en de drie grote telecomoperatoren lanceren Itsme. Dat is een mobiele app waarmee gebruikers zich veilig aanmelden op websites en bankverrichtingen kunnen doen. Zonder kaartlezer. In 2018 gaat ook de overheid Itsme gebruiken. De ontwikkeling van de app heeft 20 miljoen euro gekost.