"Grootste Europese order voor waterstofbussen"

Van Hool mag 40 hybride waterstofbussen produceren voor Duitsland. Volgens de busbouwer uit Koningshooikt het grootste order voor waterstofbussen ooit buiten China. Van Hool ziet er een bevestiging in van de tewerkstelling hier. Al zijn de vakbonden enigszins sceptisch. In de vestiging in Koningshooikt werken 3.500 mensen.