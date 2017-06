Grootste Spaanse bank Santander redt Banco Popula

Voor het eerst is een bank gered volgens de nieuwe Europese regels. Waarbij de pijn niet langer voor de belastingbetaler is, maar voor de belegger. Het gaat om de Spaanse bank Banco Popular. Die is in alle vroegte voor 1 euro overgenomen door de grootste bank van Spanje, Banco Santander. Tegelijk versterkt Santander de kapitaalpositie met 7 miljard.