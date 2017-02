Grote bedrijven nog niet gewonnen voor flexibeler werk

Maar 21 procent van de bedrijven is bereid om z'n vaste werknemersbestand af te bouwen en meer met zelfstandigen en freelancers te gaan werken. Dat is een opvallende constatatie in een studie van sociale dienstverlener Securex. Die is bij 700 bedrijven gaan navragen hoe ze de toekomstige Wet Peeters - voor wendbaar, werkbaar werk - tegemoet zien.