Grote opkomst voor betoging tegen pensioenhervorming

Met 55.000 waren ze volgens de politie. Volgens de vakbonden met 70.000. Alleszins brachten de drie vakbonden dubbel zoveel mensen op de been als bij de vorige demonstratie in december. Ze zijn woedend over de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar en het pensioen met punten.