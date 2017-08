Groter gevaar voor wie jaarrekening te laat neerlegt

Vennootschappen die hun jaarrekening te laat of zelfs niet neerleggen, kunnen in theorie vanaf morgen ontbonden worden. Sinds vorige maand is er een nieuwe wet van kracht die zo'n vereffening mogelijk maakt bij ondernemingen die 7 maanden na de afsluiting van het boekjaar hun cijfers nog niet publiek hebben gemaakt. En voor veel bedrijven is die deadline vandaag.