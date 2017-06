Haacht bekroond voor levendige handelskern

De gemeente Haacht, in Vlaams-Brabant, is door ondernemersorganisatie UNIZO verkozen tot 'pionier bedrijvige kern'. Het handelscentrum van Haacht is volgens UNIZO een voorbeeld voor tal van andere steden en gemeenten. De leegstand bedraagt er nog geen 5 procent, en de gemeente doet veel inspanningen om dat zo te houden.