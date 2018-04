Hangar K pioniert met West-Vlaamse start-ups

Eindelijk heeft de provincie West-Vlaanderen er ook een. Een start-up incubator, al mogen we het eigenlijk zo niet noemen. Hangar K in Kortijk is een co-creatiehub, waar jonge bedrijven en gevestigde waarden als Barco en Unilin broederlijk naast elkaar zitten.