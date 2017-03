Happy Bull's Day: Wall Street viert 8 jaar stierenparcours

Wall Street viert een bijzondere verjaardag. Het is exact 8 jaar geleden dat de Amerikaanse beurzen aan hun stierenparcours of 'bull market' begonnen. De S&P500-index won in die periode 250 %, al is het maar een select clubje dat daarvan kon profiteren, vertelt econoom Geert Noels (Econopolis).