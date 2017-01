Harde Brexit: Britten stappen uit de eenheidsmarkt

Het wordt een harde Brexit. Groot-Brittannië zal de Europese eenheidsmarkt volledig verlaten, zo zei Brits premier Theresa May in haar eerste grote speech na het referendum. May wil nu een douane-overeenkomst onderhandelen met Europa. Zo zouden de Britten toch nog zonder belemmeringen handel kunnen blijven voeren met het Europese vasteland.