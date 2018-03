Haven lanceert fietsbus voor werknemers

In de haven van Antwerpen heeft de fietsbus z'n eerste rit gereden. Vanaf april moeten vier van die bussen werknemers samen met hun fiets van de rechteroever van de Schelde waar ze wonen naar de linkeroever brengen, waar ze werken. In theorie kunnen ze per dag 3.600 mensen vervoeren. Het project wordt voor de helft gefinancierd door het Havenbedrijf, voor de helft door de Vlaamse overheid.