Haven Zeebrugge wil overleg over Brexit

Michel Barnier, die namens de Europese Commissie over de Brexit-onderhandelt, heeft Zeebrugge bezocht. De haven vreest gewurgd te worden door de Britse uitstap uit de EU, want maar liefst 45 procent van de trafiek van Zeebrugge is met het Verenigd Koninkrijk. Barnier hoopt voor het einde van dit jaar de echte Brexit-onderhandelingen te starten.