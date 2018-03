Hele vleesketen vraagt betere en bredere controle

Er moeten meer gerichte en onaangekondigde controles komen in slachthuizen en bij vleesverwerkers. En de verschillende controlediensten moeten beter samenwerken. Dat is de conclusie van een bijeenkomst van de rundsvleessector in het Waalse Gembloux. De slachthuizen zelf willen een meldpunt, waar wanpraktijken in de sector kunnen worden aangegeven.