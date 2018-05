Hello Bank telt 485.000 klanten, vooral jongeren

Hello Bank, de online bank van BNP Paribas Fortis, gaat zich volop richten op de wereld van open banking. Na de zomer lanceert de bank een app waarmee klanten ook hun rekeningen bij andere banken kunnen beheren of niet-bancaire diensten kunnen regelen. Hello Bank bestaat vijf jaar en groeit mee met zijn volwassener publiek.